Salzburger Bauer fixiert seine Tiere im Dreck

Unmenschliche Haltung

Doch damit nicht genug. Denn bereits am frühen Vormittag werden - mutmaßlich aus Zeitnot des Landwirts - die Tiere regelmäßig mit ihren Köpfen durch Eisengitter fixiert. So müssen sie dann stehend ihren Tag verbringen, bis die Arretierung erst am späteren Nachmittag wieder gelöst wird. Bewegungsfreiheit ist abgeschafft, nicht einmal hinlegen ist möglich.