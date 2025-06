So viel Geld bekommen Sie für E-Motorräder

Verkehrswende: E-Zweiräder als Alternative zum Zweitwagen

Das Ziel ist klar: Einspurige E-Fahrzeuge sollen künftig vermehrt Verbrenner-Pkw ersetzen – insbesondere dort, wo die Fahrzeuge ohnehin nur für kurze Strecken genutzt werden. In Kombination mit dem geplanten Ausbau der Ladeinfrastruktur will das Ministerium so die Attraktivität der E-Mobilität weiter steigern.