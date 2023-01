„AMA-Gütesiegel nicht besser als Mindeststandard“

Küken, die absichtlich zertreten, zu Tode geschlagen oder überfahren werden: Diese Szenen waren bis vor Kurzem grausame Realität in drei österreichischen Hühnermastbetrieben - alle mit dem AMA-Gütsiegel ausgezeichnet. Aufgedeckt wurden die Missstände vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). „Solange sich der Markt nicht ändert, ändert sich auch in der Tierhaltung nichts“, sagt Denise Kubala, Campaignerin des VGT. Im Live-Talk mit Conny Winiwarter plädiert sie daher für europaweite Richtlinien in der Lebensmittelbranche. Wie machen sich unsere Politiker als Tierschützer? „Nicht gut“, findet Kubala.