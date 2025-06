Unterhaltung oder Gefahr?Wenn Trends tödlich enden

Ein 19-jähriger Neuseeländer ist Ende Mai bei einer an Rugby angelehnten Social-Media-Challenge seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Die sogenannte „Run-it-straight“-Challenge (auf Deutsch etwa: Renn gerade darauf zu) ist in Neuseeland und Australien kürzlich unter anderem auf Plattformen wie TikTok viral gegangen – und lockt mittlerweile riesige Menschenmengen zu Events. Bei dem fragwürdigen Trend laufen die Teilnehmer ohne Schutzausrüstung aufeinander zu und krachen Körper an Körper.