„Es war für ihn lange unmöglich, zu verlieren“

Nach Lukas Weißhaidinger und Victoria Hudson könnte Österreichs Leichtathletik bald auch einen Hürdensprinter in der absoluten Weltspitze haben. Mit seinen 13,20 Sekunden beim Meeting in St. Pölten klopfte der erst 21-jährige Enzo Diessl dort schon an. Sein Ehrgeiz soll den gebürtigen Argentinier aber noch viel weiter treiben.