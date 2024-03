Bayer kündigt Alternative zu Glyphosat an

Während der deutsche Agrarchermie- und Pharmakonzern Bayer in den USA mit immer mehr Anklagen wegen seines glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup konfrontiert ist, arbeitet die Entwicklungsabteilung des Konzerns bereits an einer Alternative. „Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson in einem Zeitungsinterview.