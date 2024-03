Hunderte Bauern protestierten bei Ministerbesuch

Traktoren so weit das Auge reicht: etwa 600 bis 800 Landwirte aus ganz Österreich folgten einem Aufruf der Agrargemeinschaft für Österreich (AGÖ) und marschierten am Freitagnachmittag am Gelände der Firma Lasco in Pöndorf samt hunderten Arbeitsmaschinen auf, um Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in Empfang zu nehmen.