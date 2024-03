Volleyball-Ass fragt sich: „Warum nur immer ich?“

Steelvolleys-Coach sagt: „Wir wollen das Tempo vorgeben“

Jetzt ist die angehende Volksschullehrerin aber gottlob fit und sagt vorm so wichtigen Spiel: „Nach dem Auswärtssieg haben wir nun gute Chancen. Wir werden alles geben, wollen gleich am Samstag ins Finale einziehen und ein Entscheidungsspiel am Dienstag in Graz unbedingt vermeiden!“ Der argentinische Coach Facundo Morando gibt den Plan vor: „Wir wollen von Beginn an das Tempo vorgeben. Mit jedem Satzgewinn nimmt der Druck auf Graz zu.“