Das Gerangel um die Listenplätze hat begonnen

Dreistufiges Auswahlverfahren bei den NEOS

Bei den NEOS gibt es ein dreistufiges Auswahlverfahren. Die erste ist das Bürgervotum, bei dem sich jeder Bürger anmelden und Punkte an die Kandidaten vergeben kann. Die zweite Stufe sind die Gremien in den Ländern und die dritte Stufe die Bundesversammlung. In allen diesen Stufen werden Punkte vergeben. Wie bei den Grünen stehen auch bei den Pinken mehr die Themen als die Herkunft der Kandidaten im Vorfeld. So sind für die Liberalen zum Beispiel Bildung und Wirtschaft besonders wichtig.