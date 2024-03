NÖ: Minister-Duell um Landesliste ist entschieden

„Niederösterreich-Partei“ tagte in Wien

Am Mittwoch tagte nun der Landesparteivorstand, für die Minister praktischerweise gleich im Wiener Palais Niederösterreich. Dort traten die beiden im Anschluss gemeinsam vor die Kameras. Sukus der betonten Einigkeit: Man werde mit „einer Doppelspitze für unser Land“ in die Nationalratswahl gehen. Weil Papier aber gegen seinen Ruf gar nicht geduldig ist, darf auf dem Stimmzettel trotzdem nur ein Name an erster Stelle stehen. Und das ist der von Gerhard Karner.