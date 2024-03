Angeklagte wollte Zeugin bestechen

Nur den Anweisungen des Ehemanns gefolgt?

In der Verhandlung am Dienstag bekennt sich die Frau zu den Vorwürfen schuldig. Schuld an ihrem Handeln sei aber ihr damaliger Ehemann gewesen. „Wenn ich nicht gemacht habe, was er sagt, ist er gewalttätig geworden. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll.“