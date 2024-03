U-Ausschüsse zwischen Aufklärung und Wahlkampf

„Auf Benko wartet Saal voller Fragen“

Mit Spannung erwartet werden jedenfalls die ein oder anderen geladenen Personen, die in den beiden U-Ausschüssen Auskunft geben sollen. „Sollte Rene Benko aussagen, wartet ein Saal voller Fragen. Denn im COFAG-U-Ausschuss geht es in Wahrheit nur um Benko.“ Es sei in Wahrheit der Benko-U-Ausschuss, meinte sogar die Grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli.