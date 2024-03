Stammgast im U-Ausschuss

Nur einmal, für die Übergangsregierung unter Kanzlerin Bierlein, wechselte der ausgebildete Klarinettist kurz in die Spitzenpolitik, wo er das Innenministerium nach Herbert Kickl dirigierte. Dessen Polizeipferde schickte er gleich einmal in die Wüste, wie er vor dem U-Ausschuss erklärte, und er stoppte Regierungsinserate, „um Geld zu sparen.“ Dann ging er zurück in die Finanzprokuratur.