U-Ausschuss: Alle Auskunftspersonen sagten ab

Aussage verweigert

Für Kritik sorgte am Donnerstag außerdem das Verhalten des ehemaligen FPÖ-Generalsekretärs Peter Goldgruber. Er hatte seine Aussage am Mittwoch generell verweigert und mit einer möglichen Verfassungswidrigkeit des U-Ausschusses argumentiert. Goldgruber las stattdessen ein rund 20-minütiges Statement vor. Möglicherweise muss sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) jetzt mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit beschäftigen. An diesen hatten sich zuvor bereits die FPÖ und SPÖ gewandt, mit ihrem Anliegen waren sie aber abgeblitzt. Das Gericht sah sich nicht dazu befugt.