Wie „COFAG-Ausschuss“ zur Bühne gegen Benko wurde

Millionenschwere Mietverträge, Milliarden an Entschädigungen und möglicherweise geführte Telefonate. Der erste Tag im COFAG-Untersuchungsausschuss wurde zur politischen Bühne und hatte es in sich. Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur, war in Zusammenhang mit der COFAG, aber auch mit René Benko, den er mehrfach den „Tiroler“ nannte, um Aufklärung bemüht. Auch eine ehemalige Finanzbeamtin wollte Licht ins Dunkel bringen. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.