Feuerteufel terrorisiert Wohnanlage in Linz

Nicht der erste Vorfall

Bauchschmerzen bereitet den Feuerwehren, dass die Brandlegung bei den beiden Müllinseln in der Kreiskystraße – die zweite war 50 Meter entfernt – nicht der erste derartige Vorfall in Auwiesen war. „Vor einem Monat hat es ganz in der Nähe auch gebrannt“, sagt der Ebelsberger Kommandant Manuel Studener. Am 18. Februar um ca. 5 Uhr früh brannten ebenfalls mehrere Abfallcontainer, drei Müllräume standen damals in Vollbrand. Eine Person wurde demRoten Kreuz übergeben. Auch am 10. März hatten Müllinseln gebrannt – die Nachbarschaft spricht schon von vier Brandstiftungen.