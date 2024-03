„Robin Hood“ als Musical: Eine mitreißende Romanze

„Robin Hood – Das Musical“ ist ab 9. Juli im Linzer Musiktheater erstmals in Österreich zu sehen, die „Krone“ präsentiert das Sommerhighlight – und besuchte vorab die spektakuläre Aufführung, die derzeit im Theater Zürich zu sehen ist. Was für eine rasante Inszenierung, was für eine berührende Lovestory! Weltstar Chris de Burgh schrieb für den Romantik-Hit unglaublich tolle Musik.