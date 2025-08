Wegen ESC: „Habe große Sorge um die Sicherheit“

„Lasse mich nicht in ein Eck drängen“

Abwerzger, seit dem Jahr 2013 Tiroler FPÖ-Obmann und kurz vor seiner Wiederwahl im Herbst, war zuletzt wegen umstrittener Social -Media-Videos ins Schussfeld der Kritik geraten – Stichwort Video mit „Pappkrone“ einer Fastfood-Kette. Die unterschwellige Anspielung auf rechtsextreme Verschwörungstheorien und das Verbreiten rechter Codes wurden ihm und der Partei vorgeworfen. „Ich lasse mich sicher nicht in ein Eck drängen. Weder vom politischen Gegner noch von einer bestimmten Tageszeitung in Tirol“, so Abwerzger. „Jeder der mich kennt“, wisse natürlich, dass er nie an so etwas „auch nur anstreifen“ würde. Er sehe „nicht ansatzweise“, was an dem „Video per se“ mit der Pappkrone verwerflich sein soll: „Verwerflich ist es, da irgendeinen Konnex zu was anderem herzustellen.“