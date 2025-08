Jetzt ist ein ehemaliger Bürgermeister im Visier

Nach dem Aufschrei um Schwarzarbeit in Deutschkreutz meldet sich die Amtsleiterin erstmals selbst zu Wort. In einer Stellungnahme, die der „Krone“ vorliegt, gibt sie offen zu: Bei kurzfristigen Aushilfen einer pensionierten Köchin wurde bar bezahlt – ohne Anmeldung bei der Sozialversicherung. „Das war nicht korrekt“, so die Amtsleiterin.