Marlens Schatten hat Angst vor der Dunkelheit

Es war ein langer Tag und Marlen ist stolz: Sie hat alles erledigt, was sie sich vorgenommen hat. Jetzt hat sie nur noch eines zu tun: ab ins Bett und „Licht aus“. Doch plötzlich beginnt ihr Schatten mit ihr zu sprechen. Wie sich herausstellt, heißt er Leo und hat Angst vor der Dunkelheit. Deshalb will er verhindern, dass sie den Lichtschalter umlegt. So beginnt das Abenteuer von Marlen (Marlen Weingartmann) und ihrem Schatten Leo (Leo Plankensteiner).