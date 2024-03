„Die größte Stärke der KPÖ sind die Nichtwähler“

Die Salzburg-Wahl hat einen großen Star: Kay-Michael Dankl, der bei der Bürgermeister-Wahl 28 Prozent der Stimmen und Platz zwei auf sein Konto verbuchen konnte. Er geht gegen Bernhard Auinger (SPÖ) in die Stichwahl. Die ÖVP verliert in der Stadt Salzburg zwar massiv, bleibt aber trotzdem die „Kraft am Land“ und stellt mit 82 an der Zahl weiterhin die meisten Bürgermeister.