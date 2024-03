EU bekommt einheitliches Regelwerk für KI

Ob in der Videoüberwachung, Spracherkennung oder bei der Auswertung von Finanzdaten: Die EU bekommt ein einheitliches Regelwerk für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, das abhängig von Risikokriterien Vorschriften für die Nutzung aufstellt und bestimmte Anwendungen verbietet. Das EU-Parlament soll das Gesetz am Mittwoch absegnen. In Brüssel gilt das Regelwerk als „historisch“, Wirtschaftsverbände befürchten jedoch Einschränkungen für KI-Startups.