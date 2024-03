Deutsche Ampel vor Bruch wegen Taurus für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz stemmt sich gegen die Lieferung der Marschflugkörper. Die Union von Oppositionsführer Friedrich Merz will am Donnerstag erneut einen Antrag stellen, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, das Waffensystem „unverzüglich“ an die Ukraine abzugeben. Einen ähnlichen Antrag vor zwei Wochen hatte bereits die FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann unterstützt. FDP-Vize Wolfgang Kubicki will sein Votum laut „Rheinischer Post“ von der Formulierung des Antrags abhängig machen.