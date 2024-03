Taurus-Debatte: Ringtausch als Ausweg für Scholz?

Großbritannien liefert unter anderem Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow in die Ukraine. Scholz lehnt bekanntlich die Bereitstellung der weitreichenderen Bundeswehr-Marschflugkörper vom Typ Taurus dagegen ab, weil er eine Verwicklung Deutschlands in den Krieg befürchtet. Diese Position lässt aber die Regierung in London nicht gelten. In diesem Zusammenhang verwies Cameron am Donnerstag nach einer Unterredung mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock auf ähnliche Debatten seit dem Einmarsch Russland in die Ukraine.