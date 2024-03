Ein Diplomatenleben voller (fauler) Kompromisse

Jahrzehnte an den Strippen

Peter heißt dieser Mann, Jahrgang 1929, der ab den 1960ern in unterschiedlichen Funktionen durch die Welt tingelt und zum Zeugen großer und kleiner historischer Begebenheiten - von der Apartheid in Südafrika über den Südtiroler Sprachenstreit bis hin zur Waldheimaffäre - wird. Doch Peter ist nicht mitten im Geschehen, sondern sitzt am Rande, zieht diskret im Hintergrund die Strippen und verhandelt - oft faule - Kompromisse.