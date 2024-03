Ein umstrittenes Urgestein verlässt die Politbühne

Aus in ÖVP, keine eigene Liste

In drei Jahrzehnten hat Brandauer in der kleinen Gemeinde viel bewegt. Badesee und Dorfplatz wurden neu errichtet, Werfenweng zu einer Energie- und Mobilitäts-Vorzeigegemeinde. Für die Ansiedlung von Hotels wurde Brandauer anfangs gelobt, in der jüngsten Vergangenheit kostete ihm das aber wohl den Posten. Ein geplanter Hotelkomplex beim Ortseingang weckte Protest. FPÖ und Heimatliste traten 2021 deshalb aus der Gemeindevertretung zurück.