Verkehrte Welt bei Jungbullen-Duell mit Sturm

„Sturm II ist in diesem Frühjahr gut drauf. Man sieht, dass sie stabiler geworden sind, auch wenn sie letzte Woche nach ihrer 2:0-Führung noch eine unglückliche Niederlage (Anm. 2:3 gegen Dornbirn) hinnehmen mussten“, zeigt sich Interimscoach Daniel Beichler trotz der eigenen starken Form gewarnt. In der Frühjahrstabelle liegt nur die Admira wegen eines besseren Torverhältnisses vor Liefering. Beide Teams kommen in zehn Spielen auf je 23 Punkte.