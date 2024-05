Salzburgs Rekordeinkauf ist nur mehr Bankerlwärmer

Beim Debüt der Liefering-Leihgabe an der Seitenlinie gegen Austria Klagenfurt stand Gourna-Douath 22 Minuten am Feld. Beim „Retourspiel“ drei Tage später in Kärnten waren es immerhin 31. Das Schlagerspiel gegen die „Blackies“ durfte er gar zur Gänze von der Bank aus beobachten, macht maue 51 Minuten Spielzeit, in denen sich der U21-Nationalteamkicker auch nicht gerade aufdrängte.