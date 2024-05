Kommunisten sangen mit Gewerkschaftern

SPÖ-Chef David Egger im Wahlkampfmodus

Schon wieder ganz im Wahlkampfmodus waren Nationalrätin Michaela Schmidt und Parteichef David Egger, der aufgrund seiner bürgermeisterlichen Verpflichtungen in Neumarkt mit 30-minütiger Verspätung eintraf. „Die Arbeitszeitdebatte ist nur ein Vorgeschmack darauf, was die Österreicher unter einem rechten Europa und einer blau-schwarzen Bundesregierung erwarten würde. Ich bin überzeugt, dass wir bei der Nationalratswahl einen Erfolg einfahren werden“, sagte Egger. „Wir sind noch lange nicht am Ziel“, sagte Schmidt mit Blick auf die Nationalratswahl. Als sich die roten Reden dem Ende zuneigten, traf auch die 1.-Mai-Demonstration beim Festplatz vor der Arbeiterkammer ein.