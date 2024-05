Ein Zuhause für Ältere fordert die Gemeinden

„Wir suchen derzeit zwei Diplomkräfte“, informiert Katharina Prommegger (ÖVP), Bürgermeisterin in Radstadt. Das frühere Senecura-Haus mit 54 Betten ist wieder in Hand der Gemeinde. „Die bessere Lösung, weil wir wissen, dass keine großen Gewinne abfallen können“, so die Ortschefin. Ein Wunsch bleibt in Radstadt noch offen: Man will wieder ein Tageszentrum.