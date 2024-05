Bürgermeister: „Baustellen sind nie lustig“

Bürgermeister will nicht „alles schlechtreden“

Aber: „Wir dürfen auch nicht alles schlechtreden“, so Pieringer. Das trifft in der Bezirkshauptstadt nicht nur auf das ÖVP-Wahlergebnis, sondern auch auf einige Projekte zu. Wenn diese Projekte abgeschlossen sind, „werden die Seekirchner davon sehr profitieren“, ist der Stadtchef überzeugt.