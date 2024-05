Wasserkünstlerin gibt alles für den großen Traum

In Salzburg ist sie das Maß aller Dinge, im Sommer vertritt sie rot-weiß-rot auch erstmals bei Jugend-Großereignissen: Synchronschwimmerin Linda Reiter. Seit heuer schwimmt sie nicht mehr solo, sondern gemeinsam mit Viktoria Sobota im Duett. Mit ihrer Partnerin qualifizierte sie sich prompt für die EM im Juni in Malta und die WM im August in Peru. „Die Trainer haben gesagt, dass wir gut zusammenpassen“, ist Reiter mit ihrer Kollegin zufrieden.