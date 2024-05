Im Aufstieg abgestürzt: Vermisster Alpinist tot

Vater verständigte Einsatzkräfte

Der erfahrene und gut ausgerüstete Skibergsteiger war allein in der Region unterwegs und biwakierte in den vergangenen Tagen mehrfach. Noch am 30. April hatte er mit seinem Vater telefoniert. Als sich der Mann am Mittwoch aber nicht mehr meldete, verständigte der Vater die Einsatzkräfte. Die Bergretter waren am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.