Mietwohnungen bekommen in der Stadt Vorrang

Neues Gesicht für Gswb und Kontrollen bei Airbnb

Die Bewohnerzufriedenheit, die zuletzt wie berichtet arg gelitten hat, soll in den Mittelpunkt gestellt werden. Beim Thema Airbnb will die Stadt die Gangart verschärfen. „Da wollen wir konsequent durchgreifen. Es sollen vor allem auch die Vermieter kontrolliert werden, die sich nicht bei der Stadt registriert haben“, sagte Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), der für das Wohnen zuständig sein wird. Florian Kreibich (ÖVP) sagte: „Wir haben als bürgerliches Korrektiv versucht, die problematischsten Punkte zu entschärfen.“