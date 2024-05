Drei gruselige Geheimnisse in den Ötztaler Alpen

Deutscher (79) wird noch hinter Vent vermisst

Ein weiteres gruseliges Geheimnis tragen die Ötztaler Alpen rund um das Ramolhaus (3005 m) bei Obergurgl in sich. Dort machte sich am 18. August 2022 ein 79-jähriger Deutscher allein auf den Weg zur Martin-Busch-Hütte in Vent. Der Wanderer, der kein Handy dabei hatte, wollte über das Ramoljoch zu dem benachbarten Schutzhaus gehen. Dort kam er jedoch nie an.