Von der Sandkiste geht’s direkt auf die Schulbank

Die win2day Beachvolleyball Tour Pro hat wieder Saison. Insgesamt stehen elf Turniere auf dem Spielplan in Österreich. Der Startschuss fällt nun beim Masters in Neusiedl am See. Dabei rangieren hinter dem topgesetzten Duo Martin Ermacora/Philipp Waller auf drei Laurenz Leitner und Paul Pascariuc.