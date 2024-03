Durch die Nächte im Keller in der Loipe schneller

Langläuferin Teresa Stadlober schläft seit kurzem regelmäßig im Keller ihres Elternhauses. Der „Krone“ verriet die Salzburgerin, was es damit auf sich hat. Am Samstag hofft die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2022 über 50 Kilometer klassisch in Oslo reüssieren zu können.