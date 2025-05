Auto touchiert Fußgänger – Opfer wird gesucht

So etwas gibt es auch nicht oft: In den frühen Morgenstunden am 4. Mai fuhr ein 49-jähriger einheimischer Pkw-Lenker auf der Plainfelder Landesstraße Richtung Plainfeld. Plötzlich nahm der 49-Jährige einen Fußgänger wahr, der auf seinem Fahrstreifen entgegenging.