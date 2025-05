Drastischere Worte findet Grödig- und Salzburger Liga-Rekordcoach Arsim Deliu. „Viele Funktionäre kennen sich einfach nicht aus. Ich wäre längst nicht mehr Trainer hier, wenn Sportchef Pfeifenberger nicht Vertrauen gehabt hätte“, spricht er auf eine Flaute im Vorjahr an, als man acht Spiele en suite sieglos blieb. Seither fand der Klub in die Spur zurück. Es liegt hauptsächlich an den Untersberg-Kickern, dass Seekirchen nicht längst als Meister feststeht.