Tohuwabohu beim Touri-Ticket für Bus und Bahn

Sowohl Urlauber als auch Beherbergungsbetriebe haben sich bei der „Krone“ gemeldet. Sie beklagen teils mangelnde Information und komplizierte Abwicklung. Die Betreiberin eines kleinen Hotels in der Stadt Salzburg erhielt erst am Nachmittag des 30. April Informationen zum Ablauf der Ticket-Ausgabe an ihre Gäste. Ein Urlauber in der Stadt Salzburg musste am 2. Mai ein Ticket für den Bus kaufen, weil er in seiner Pension nicht über das Gratisangebot informiert wurde. Dabei bekäme man schon vor der Anreise das Ticket per QR-Code übermittelt.