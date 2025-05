Halleiner Gymnasiasten bewegten sich am meisten

Die Übergabe der Siegerprämien erfolgte heute beim Spiel von Red Bull Salzburg gegen Austria Wien – passend also im sportlichen Ambiente. Für Robert Tschaut, Fachinspektor für Bewegungserziehung und Sport der Bildungsdirektion Salzburg steht fest: „Die Erfolgsgeschichte des Projekts hält an und bringt Schüler, unterstützt von vielen Lehrpersonen, in Bewegung. Vor allem werden auch jene inspiriert, die Motivation zur Bewegung nicht unbedingt in ihrem engeren privaten Umfeld erfahren. Mich faszinieren vor allem die vielfältigen und umfangreichen Angebote, die die Schulen aus allen Altersbereichen im Rahmen des Projekts durchführen.“