Platztausch ebnete Weg zu Premieren-Titelfeier

Hattrick für Kantersieg, Joker eiskalt

Beim 8:1 gegen Hallwang 1b am Samstag war zu Beginn gleich jede Chance ein Treffer. Viererpacker Hansi Stockhammer legte mit einem lupenreinen Hattrick los. Als eine happige Phase überstanden war, brachte das 4:1 die Vorentscheidung. Schön: Im Finish trugen sich auch die Offensiv-Joker Mairoll und Schweigerer per Doppelpack in die Schützenliste ein. Sie fixierten den ersten Titel für beide Klubs der SG.