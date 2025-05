Schwarzach verschob die Henndorfer Meister-Feier

Verfolger Berndorf liegt nach dem 4:2 gegen Tamsweg, wo man ein 3:1 fast noch aus der Hand gab, drei Punkte hinter Anthering. „Es kann leicht sein, dass sich alles erst in der letzten Runde entscheidet“, vermutet Sektionsleiter Werner Baier. Brisant: Schon am Samstag steht das direkte Duell der Tabellennachbarn an. Was beide Flachgauer nicht stören wird: Aufsteiger Mittersill kassierte in Absenz von Coach Marko ein Derby-0:3 gegen Mühlbach, liegt sechs Zähler hinten. „Ich hätte selbst nicht geglaubt, dass uns das auf dem großen Platz gelingt“, hatte Mühlbach-Obmann Andreas Hochwimmer seine helle Freude.