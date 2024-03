Lorenz-Böhler-Spital: Ultimatum an AUVA-Chefs

Ein deutliches setzten die „Böhlerianer“ am Mittwochmorgen vor dem Lorenz-Böhler-Spital bei einer öffentlichen Betriebsversammlung. Dabei stellte die Belegschaft drei Forderungen, für deren Erfüllung die AUVA-Chefs eine Woche Zeit haben. Die erste Forderung der Spitalsbelegschaft: die Zusage der AUVA-Chefs, dass es zu keinen Änderungen bei den Dienstverhältnissen kommt, wollen sie schriftlich. Indes will der AUVA-Boss kein Interview geben, die „Krone“ hat trotzdem viele Fragen an Alexander Bernart. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.