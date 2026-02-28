Etappensieg für Wiener Mitmach-Supermarkt

„Es war noch nichts dabei, das in einem Supermarkt nichts verloren hätte“, heißt es bei MILA zu den Kundenwünschen. Manchmal scheitert man jedoch am Vertrieb – einerseits etwa bei Wünschen nach Getreide von einem ganz bestimmten Bauern, der nicht nach Wien liefert, andererseits aber an Vertriebsstrukturen, die von Großkonzernen dominiert sind: Ganz gewöhnliche Vaseline konnte etwa nicht beschafft werden, weil der Lieferant sich nicht mit „kleinen Fischen“ wie MILA abgeben wollte.