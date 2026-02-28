Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kunden sind Eigentümer

Etappensieg für Wiener Mitmach-Supermarkt

Wien
28.02.2026 11:00
Jeder Miteigentümer darf das Sortiment mitbestimmen. Dabei entwickeln sich auch überraschende ...
Jeder Miteigentümer darf das Sortiment mitbestimmen. Dabei entwickeln sich auch überraschende Renner im Sortiment.(Bild: Zoe Opratko)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Wenig Chancen wurden dem Mitmach-Supermarkt MILA in Wien-Meidling bei der Eröffnung eingeräumt. Zu naiv schien die Idee, dass alle Kunden Eigentümer sind. Vier Monate später hält die Gemeinschaft gegen die Übermacht großer Konzerne stand – und hat die Erfüllung exotischer Kundenwünsche als Kapital erkannt.

0 Kommentare

Knapp 1400 Kunden hat MILA in der Meidlinger Vivenotgasse inzwischen – und damit knapp 1400 Eigentümer, denn der Mitmach-Supermarkt ist eine Genossenschaft mit gleichen Rechten und Pflichten für alle Mitglieder: 180 Euro (bzw. 20 Euro Sozialtarif) Beitrittsgebühr und drei Stunden Mitarbeit pro Monat. Die gesparten Lohnkosten kommen als Preisvorteil zu den Kunden zurück. Außerdem gibt es dort immer mehr, das es sonst nirgends gibt.

Du willst Fischflocken? Du bekommst Fischflocken!
Zu den Rechten der Genossenschafter gehört auch, dass sie das Sortiment selbst bestimmen können. Was zu beschaffen ist, wird ausprobiert und allenfalls bei mangelndem Kundenecho wieder ausgelistet. Überrascht wurden die MILA-Gründer etwa von vielen Wünschen aus dem Asia-Bereich. Inzwischen ist man besser bestückt als so manches Spezialitätengeschäft, bis hin zu Katsuobushi: getrocknetem, geräuchertem und zu kleinen Flocken gehobeltem japanischem Fisch. Und die Leute kaufen es.

Alle Mitglieder müssen mindestens drei Stunden pro Monat mit anpacken.
Alle Mitglieder müssen mindestens drei Stunden pro Monat mit anpacken.(Bild: Zoe Opratko)

„Es war noch nichts dabei, das in einem Supermarkt nichts verloren hätte“, heißt es bei MILA zu den Kundenwünschen. Manchmal scheitert man jedoch am Vertrieb – einerseits etwa bei Wünschen nach Getreide von einem ganz bestimmten Bauern, der nicht nach Wien liefert, andererseits aber an Vertriebsstrukturen, die von Großkonzernen dominiert sind: Ganz gewöhnliche Vaseline konnte etwa nicht beschafft werden, weil der Lieferant sich nicht mit „kleinen Fischen“ wie MILA abgeben wollte.

Stolzer Verweis auf Preisvorteil
Von 2500 Artikeln bei der Eröffnung ist das Sortiment inzwischen auf 3800 angewachsen. Rund 85 Prozent sind – nach Möglichkeit regionale – Bio-Produkte, man will aber weiterhin alles für den Kompletteinkauf bieten, inklusive Markenartikeln. Nach eigener Einschätzung liegt man bei Bio-Obst und Bio-Gemüse ungefähr auf Diskonter-Preisniveau und bei Spezialitäten 20 bis 50 Prozent unter Fachgeschäften beziehungsweise Bio-Handelsketten.

Zuversicht, aber noch kein Oberwasser
Als ursprüngliches Ziel für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit nannte die Genossenschaft 1500 Mitglieder. Nun wurde auf 2000 erhöht, weil die Kalkulation auf größerem Warenumsatz beruhte und unerwartet viele Mitglieder, die weiter weg wohnen, nur den großen Wochenendeinkauf dort erledigen. Die MILA-Leitung ist aber zuversichtlich, dass man das Ziel erreichen wird. Täglich gebe es rund zwei neue Mitglieder. 

Lesen Sie auch:
Auf zwei Stockwerken bietet der Supermarkt in Meidling ein Vollsortiment für den täglichen ...
Neu in Wien
Ein Supermarkt, in dem jeder Kunde Besitzer ist
10.10.2025

Aktuell hat die Genossenschaft 64 Prozent Vollzahler, 24 Prozent Mitglieder mit Sozialtarif und 12 Prozent fördernde Teilhaber, die freiwillig mehr zahlen. Alle müssen aber ihre drei Stunden pro Monat abarbeiten. Gibt es für 2000 Mitglieder überhaupt genug zu tun? Da werde man sich etwas überlegen müssen, gibt das Management zu, aber „dabei bleiben wir aus Überzeugung: Bei uns sind alle gleich und niemand soll sich freikaufen können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
3° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
3° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
2° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.170 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
103.185 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.018 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Trump: „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“
1793 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1562 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Wien
Kunden sind Eigentümer
Etappensieg für Wiener Mitmach-Supermarkt
Krone Plus Logo
Mit Messer am Friedhof
Jennys innere Dämonen: „Hatte den Drang zu töten“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
„Versorgung+“ in NÖ
Bei einem Notfall kommt der Arzt aus Tschechien
3. Liga Ost
LIVESTREAM: Oberwart gegen Meister Donaufeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf