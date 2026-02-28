Mike Huckabee und Groß-Israel

EINERSEITS kann man diese Aussage nur dann nicht als gefährlichen Unsinn abtun, wenn man weiß, dass der Botschafter ursprünglich ein evangelikaler Prediger war und als solcher eben in alttestamentarischen Dimensionen denkt. Für ihn hat Jahwe dem Volk Israel eben das gelobte Land versprochen und wo dessen Grenzen zwischen Nil und Euphrat sind, hat er wohl nicht ganz genau definiert.