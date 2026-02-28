Mike Huckabee und Groß-Israel

Mike Huckabee ist seit nahezu einem Jahr von Donald Trumps Gnaden US-amerikanischer Botschafter in Israel. Und nun hat er dieser Tage so ganz nebenbei erklärt, dass Israel durchaus Anspruch auf große Gebiete des Nahen Ostens „zwischen Nil und Euphrat“ beanspruchen könne – wenn es nur wolle.
EINERSEITS kann man diese Aussage nur dann nicht als gefährlichen Unsinn abtun, wenn man weiß, dass der Botschafter ursprünglich ein evangelikaler Prediger war und als solcher eben in alttestamentarischen Dimensionen denkt. Für ihn hat Jahwe dem Volk Israel eben das gelobte Land versprochen und wo dessen Grenzen zwischen Nil und Euphrat sind, hat er wohl nicht ganz genau definiert.
ANDERERSEITS dürfte Groß-Israel trotz der Empörung in den arabischen Nachbarländern ein durchaus realistisches politisches Projekt sein. Ein Projekt, das vor allem aufzeigt, wie illusionär die sogenannte Zweistaatenlösung ist, die insbesondere in Europa noch immer favorisiert wird.
Gerade die jüngsten Aktivitäten der israelischen Regierung im Hinblick auf die jüdischen Siedlungen im Westjordanland und die verstärkte Kontrolle der Westbanks machen deutlich, dass man die Schaffung eines Palästinenser-Staates auf jeden Fall verhindern will. Und die jüdischen Siedlungen mit etwa 600.000 Menschen stellen ein irreversibles Faktum dar, das einen solchen Palästinenser-Staat ad absurdum führt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.