Im Doppelsitzer: Egle/Kipp gewinnen Gesamtweltcup!

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Dank Laufbestzeit im zweiten Lauf landete das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter ihren schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Weltcupfinale in Altenberg den Gesamtsieg sicher.
Das Duo hatte bei den Spielen Bronze im Doppelsitzer und Teamstaffel-Silber geholt. Nach 15 Podestplätzen en suite wurde dieser zwar am Samstag verfehlt, doch Egle/Kipp freuten sich über ihren zweiten Sieg im Gesamtweltcup.
Den bereits siebenten bei den Männer-Doppelsitzern bejubelten die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die diesen ebenfalls vorzeitig fixierten. Aus österreichischer Sicht gab es aber einen Tagessieg durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Die nach dem ersten Durchgang führenden Juri Gatt/Riccardo Schöpf fielen auf Platz vier zurück.
