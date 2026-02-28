Im Doppelsitzer: Egle/Kipp gewinnen Gesamtweltcup!

Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzer gewonnen. Dank Laufbestzeit im zweiten Lauf landete das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter ihren schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Weltcupfinale in Altenberg den Gesamtsieg sicher.