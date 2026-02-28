Vorteilswelt
Tirolerin verletzt

Böser Sturz! Bangen um ÖSV-Dame Ricarda Haaser

Ski Alpin
28.02.2026 11:04
Ricarda Haaser wurde mit dem Akia abtransportiert.
Ricarda Haaser wurde mit dem Akia abtransportiert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bangen um Ricarda Haaser! Die Tirolerin ist im Super-G der Damen in Soldeu im oberen Teil schwer gestürzt und blieb daraufhin im Schnee liegen.

0 Kommentare

Nach 17 Fahrsekunden hatte Haaser im Sprung die Balance verloren, bei der Landung knickte ihr linkes Knie ein. Die 32-Jährige rutsche daraufhin mit hoher Geschwindigkeit am Bauch liegend den Steilhang hinunter, ehe sie mehrere Minuten im Schnee liegen blieb und anschließend mit dem Akia abtransportiert wurde. Das Rennen wurde nach dem Sturz unterbrochen. 

Ricarda Haaser kam im Super-G in Soldeu zu Sturz.
Ricarda Haaser kam im Super-G in Soldeu zu Sturz.(Bild: Krone KREATIV/ORF Screenshot)

Haaser war erst Ende Dezember in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich bei der Ski-WM in Saalbach einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zugezogen hatte. Wie schlimm es Haaser diesmal erwischte, ist noch unklar.

Ski Alpin
28.02.2026 11:04
