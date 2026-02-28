Stark unterwegs, dann springt Rädler am Tor vorbei

Bis zur dritten Zwischenzeit hatte es für Rädler im Super-G von Soldeu grün aufgeleuchtet, ehe sie etwas an Tempo herausnahm, um das technisch anspruchsvolle Schlussdrittel zu meistern. Zwar büßte die Vorarlbergerin rund eine Sekunde ein, hätte mit einem guten Finish jedoch durchaus ein starkes Resultat herausfahren können.