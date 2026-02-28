Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bitterer Patzer

Stark unterwegs, dann springt Rädler am Tor vorbei

Ski Alpin
28.02.2026 10:46
Ein bitterer Patzer kostete Ariane Rädler ein gutes Ergebnis.
Ein bitterer Patzer kostete Ariane Rädler ein gutes Ergebnis.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem starken Finish wäre für Ariane Rädler durchaus ein Top-5-Platz drinnen gewesen – wäre sie am Samstag nicht wenige Meter vor dem Ziel am Tor vorbeigesprungen. 

0 Kommentare

Bis zur dritten Zwischenzeit hatte es für Rädler im Super-G von Soldeu grün aufgeleuchtet, ehe sie etwas an Tempo herausnahm, um das technisch anspruchsvolle Schlussdrittel zu meistern. Zwar büßte die Vorarlbergerin rund eine Sekunde ein, hätte mit einem guten Finish jedoch durchaus ein starkes Resultat herausfahren können.

Bis zum Schlussteil war Rädler vorn dabei.
Bis zum Schlussteil war Rädler vorn dabei.(Bild: GEPA)

Vor dem Zielhang sprang Rädler rechts am Tor vorbei, ihr Ärger war im TV kaum zu überhören. Nach Platz 14 in der Abfahrt und dem Ausfall im Super-G bleibt der Olympiasiegerin am Sonntag noch eine Chance auf ein Top-10-Ergebnis in Soldeu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
28.02.2026 10:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.170 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
103.185 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
102.018 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Trump: „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen“
1793 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1562 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
LIVE: Aicher weiter vorne – was gelingt Scheib?
Ski-Weltcup im Ticker
Jetzt LIVE: Die Herren-Abfahrt in Garmisch
Super-G in Soldeu
Böser Sturz! Bangen um ÖSV-Dame Ricarda Haaser
Bitterer Patzer
Stark unterwegs, dann springt Rädler am Tor vorbei
Starkes Fundament
Neues Ski-Traumpaar! Nach 15 Jahren hat‘s gefunkt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf