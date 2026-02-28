Stark unterwegs, dann springt Rädler am Tor vorbei

LIVE: Drei Schweizer vorne, Kriechmayr Vierter
Ski-Weltcup im Ticker
Mit einem starken Finish wäre für Ariane Rädler durchaus ein Top-5-Platz drinnen gewesen – wäre sie am Samstag nicht wenige Meter vor dem Ziel am Tor vorbeigesprungen.
Bis zur dritten Zwischenzeit hatte es für Rädler im Super-G von Soldeu grün aufgeleuchtet, ehe sie etwas an Tempo herausnahm, um das technisch anspruchsvolle Schlussdrittel zu meistern. Zwar büßte die Vorarlbergerin rund eine Sekunde ein, hätte mit einem guten Finish jedoch durchaus ein starkes Resultat herausfahren können.
Vor dem Zielhang sprang Rädler rechts am Tor vorbei, ihr Ärger war im TV kaum zu überhören. Nach Platz 14 in der Abfahrt und dem Ausfall im Super-G bleibt der Olympiasiegerin am Sonntag noch eine Chance auf ein Top-10-Ergebnis in Soldeu.
