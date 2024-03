„Wallner beherrscht Vogel-Strauss-Politik perfekt“

Kritik gab es freilich auch von den anderen Oppositionsparteien. So verwies NEOS-Klubchef Johannes Gasser auf die Aufgaben, die die Hypo als Landesbank erfüllen sollte: „Das Geldinstitut gehört zu drei Vierteln den Vorarlbergern. Es ist also durchaus von allgemeinem Interesse, ob die Bank risikoreich arbeitet.“ Das zeige auch der Unmut, der derzeit in der Bevölkerung spürbar sei. So würden sich insbesondere auch viele jener Familien ärgern, die derzeit keinen Kredit bekämen.